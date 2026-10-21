Омичей ожидают снегопад, гололед и ветер

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Сегодня в Омской области будет облачная погода. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, температура воздуха составит +2...+7 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами образуются гололед и отложения мокрого снега. Ветер будет западный, северо-западный, порывами до 15–20 м/с.

В Омске будет +4...+6 градусов. Также пройдут дождь и снег. Местами образуются гололед и отложения мокрого снега. Ожидается и сильный ветер до 15–20 м/с. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

Вероятность магнитных бурь в этот день превышает 31 %.