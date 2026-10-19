Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Синоптики предупредили омичей о штормовом ветре и мокром снеге

Дневное тепло сменится ночным минусом.
снег в апреле

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +11...+16 °C, местами +4...+9 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие, местами умеренные осадки. Юго-западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 16–21 м/с. Атмосферное давление будет сильно падать.

К ночи похолодает до –3...+2 °C, ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами возможны гололедные явления, на дорогах – гололедица. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах обещают порывы до 16–21 м/с. Атмосферное давление будет расти.

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·Общество·Мария Филимонова

Синоптики предупредили омичей о штормовом ветре и мокром снеге

Дневное тепло сменится ночным минусом.
снег в апреле

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +11...+16 °C, местами +4...+9 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие, местами умеренные осадки. Юго-западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 16–21 м/с. Атмосферное давление будет сильно падать.

К ночи похолодает до –3...+2 °C, ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами возможны гололедные явления, на дорогах – гололедица. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах обещают порывы до 16–21 м/с. Атмосферное давление будет расти.

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Рубрика - Общество