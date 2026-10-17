Эксперт назвала причину теплой осени в Омске

Главным фактором теплой осенней погоды в Омске является аномально жаркое лето. В городе длительное время было свыше +30 градусов, благодаря чему почва значительно прогрелась, и даже в середине октября стоит теплая по осенним меркам погода.
– Причиной затяжного летнего зноя стало формирование мощного малоподвижного субтропического гребня высокого давления. Этот антициклон неделями удерживал позиции над регионом, работая как гигантский купол, – сказала в комментарии «Вестям-Омск» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства ОмГАУ Светлана Кузьмина. – Именно он блокировал прохождение прохладных и влажных воздушных масс с севера, обеспечивая постоянное безоблачное небо и максимальный прогрев почвы солнцем.
В ближайший понедельник, 19 октября, в Омске ожидается до +15 градусов, затем температура воздуха начнет постепенно снижаться. По ночам ожидаются заморозки. На севере Омской области синоптики прогнозируют снег и гололед.