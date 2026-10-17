В Омске на 12 часов задержали вылет самолета до Москвы

Борт авиакомпании «Победа» еще даже не вылетел из столичного Шереметьева.

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Сегодня утром в Омском аэропорту массово задерживаются и отменяются вылеты самолетов до Москвы. Причиной стало длительное закрытие столичных аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников.

Так, отменены рейсы «Аэропорта» SU1763 и SU1639 (отправление из Омска в 05:50 и 08:05). Борт «Победы» до Шереметьева задержан более чем на 12 часов – вместо 05:10 по расписанию он отправится в путь в 17:40. Самолет еще даже не вылетел из столицы. Аналогичная ситуация с рейсами «Уральских авиалиний» и S7 в Домодедово (вылеты перенесены на 13:20 и 13:55 соответственно).

При этом самолеты в другие города, в том числе за границу, вылетают из Омска лишь с небольшими задержками.