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·Общество·Андрей Андреев

Реконструкцию Малиновского в Омске прокатили: денег нет

Мэрия отложила расширение улицы из-за нехватки 1,5 млрд рублей.
ремонт дорог

Мэрия Омска подтвердила, что реконструкция улицы Малиновского на отрезке от проспекта Королева до Красноярского тракта переносится на неопределенный срок. Причиной названо отсутствие денег.

Согласно планам, 1,4-километровый участок должен был стать четырехполосным. Помимо этого, здесь намеревались обустроить тротуары, ливневую канализацию, освещение и привести в порядок прилегающую территорию. Проектная документация уже готова: омский депстрой перечислил ООО «Автодорпроект» 9,9 млн рублей за проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы. Однако на реализацию реконструкции требуется 763,5 млн рублей, еще около 800 млн необходимо на переустройство инженерных коммуникаций.

Администрация города обращалась за средствами в министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Однако там в дополнительной субсидии отказали, объяснив это сокращением дорожного фонда.

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·Общество·Андрей Андреев

Реконструкцию Малиновского в Омске прокатили: денег нет

Мэрия отложила расширение улицы из-за нехватки 1,5 млрд рублей.
ремонт дорог

Мэрия Омска подтвердила, что реконструкция улицы Малиновского на отрезке от проспекта Королева до Красноярского тракта переносится на неопределенный срок. Причиной названо отсутствие денег.

Согласно планам, 1,4-километровый участок должен был стать четырехполосным. Помимо этого, здесь намеревались обустроить тротуары, ливневую канализацию, освещение и привести в порядок прилегающую территорию. Проектная документация уже готова: омский депстрой перечислил ООО «Автодорпроект» 9,9 млн рублей за проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы. Однако на реализацию реконструкции требуется 763,5 млн рублей, еще около 800 млн необходимо на переустройство инженерных коммуникаций.

Администрация города обращалась за средствами в министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Однако там в дополнительной субсидии отказали, объяснив это сокращением дорожного фонда.

1218
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Рубрика - Общество