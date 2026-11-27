Фото: БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

В Омске дорожные службы перешли на круглосуточное дежурство из-за ухудшения погоды. Как сообщили в пресс-службе администрации города, бригады работают во всех округах, чтобы оперативно устранять последствия непогоды и обеспечивать безопасность на дорогах.

В первую очередь специалисты вместе с Госавтоинспекцией патрулируют улицы и следят за состоянием проезжей части. Днем и ночью дороги обрабатывают противогололедными материалами и механизированно прометают. Рабочие также очищают от снега и наледи посадочные площадки, подходы к пешеходным переходам и лестничные спуски. Если этого окажется недостаточно, на улицы дополнительно выведут рабочих и технику.

При этом за уборку разных городских территорий отвечают не только дорожные службы. Согласно правилам благоустройства, в их ведении находятся проезжая часть, магистрали, тротуары, остановки без торговых павильонов, межквартальные проезды с усовершенствованным покрытием, а также общественные территории, скверы и парки. Придомовые территории в границах публичной кадастровой карты должны содержать в порядке управляющие компании и ТСЖ.

Кроме того, на неразграниченных участках размер территории для уборки зависит от этажности дома. Для зданий до четырех этажей он составляет 5 м от стены, для домов выше пяти этажей – 10 м. Свои обязанности по содержанию прилегающих территорий есть и у хозяйствующих субъектов: для киосков зона уборки составляет 10 м, отдельно стоящих магазинов – 20 м, крупных АЗС и торговых центров – 50 м.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий звенья Управления дорожного хозяйства и благоустройства последний раз переходили на круглосуточный режим работы 24 ноября.