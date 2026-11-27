Omskinform.ru

Утром 27 ноября проспект Карла Маркса встал в пробке из-за двух аварий. По данным сервисов дорожных карт, ДТП произошли в районе ОмГУПС и у ТЦ «Каскад», движение затруднено на значительном участке магистрали.

Сложная обстановка сложилась на Ленинградском мосту в направлении центра и на Иртышской набережной. Заторы также фиксируются на Красном Пути, проспекте Королева, улицах Герцена, 10 лет Октября и Конева.

Еще одна авария произошла на улице Лукашевича. Общая загруженность городских дорог утром оценивается в шесть баллов.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших пока неизвестны.