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В Омске за сутки произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГИБДД, одну из аварий устроил автобус.

Вчера, 25 ноября, около 19:20 на улице Вокзальной, 20, автобус «Ютонг» маршрута № 69 сбил 12-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автобус следовал по направлению «Стрельникова – ПО «Иртыш», в салоне находилось 30 пассажиров. Девочку доставили в больницу.

Сегодня утром, 26 ноября, около 7:45 на улице Жукова, 6, произошло еще одно ДТП с ребенком. 41-летняя женщина за рулем «хонды» при повороте направо на улицу Почтовую наехала на 15-летнего мальчика. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу.