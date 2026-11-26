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В Омске на метромосту столкнулись три машины. Как сообщают омичи в соцсетях, иномарка BMW ехала по встречной полосе с Левого берега на правый возле «Миллениума».

По словам автора публикации, водитель BMW спровоцировал аварию: машина врезалась в автомобиль, который ехал по своей полосе. В уже попавшую в ДТП машину влетел еще один автомобиль.

В соцсетях также опубликовано видео с предположительно тем же автомобилем. Официальной информации о причинах аварии, пострадавших и обстоятельствах происшествия пока нет.