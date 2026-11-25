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Подросток, которого подозревают в избиении ученицы в омском лицее, никогда не занимался боксом. Об этом заявили в Telegram-канале Федерации бокса России после проверки, проведенной областной федерацией.

Сам инцидент произошел 31 октября на перемене в омском лицее № 64: подросток избил сверстницу из параллельного класса. Ранее появилась информация, что он якобы занимается боксом, однако позже выяснилось, что школьник ходит на футбол.

В организации подчеркнули, что региональные федерации занимаются воспитательной работой с молодежью и профилактикой нарушений поведения.

– Мы ответственно заявляем, что Федерация бокса России и ее члены – аккредитованные региональные спортивные федерации по виду спорта «бокс» в 89 субъектах Российской Федерации – серьезно относятся к воспитательной работе среди детей и молодежи, в том числе по формированию традиционных семейных ценностей и профилактике девиантного поведения. Слово «боксер» всегда ассоциировалось и будет ассоциироваться с понятием «защитник» и никогда – «хулиган» и «преступник», – говорится в заявлении.

Напомним, что у пострадавшей девушки диагностировали черепно-мозговую травму и винтовой перелом руки, ей сделали операцию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.