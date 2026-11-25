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В Тарском районе Омской области продолжают появляться новые подробности трагедии в лесу, в результате которой погиб 67-летний охотник Владимир Фролов и сам зверь. Как сообщает «СуперОмск», мужчина был подполковником в отставке: в прошлом он работал в СИЗО, а много лет назад вышел на пенсию.

Он родился в ныне заброшенной деревне Малиновка Атирского сельского поселения, рядом с которой все и произошло.

По предварительным данным регионального минприроды, мужчина отправился в лес с племянником на охоту по разрешению на соболя. Они разделились, и домой один из охотников не вернулся. Тело нашли во время поисков 23 ноября, рядом оставалась его собака – по одной из версий, она могла разбудить медведя.

В Минприроды предварительно считают, что зверь набросился после выстрела. Раненого медведя позже нашли неподалеку в его берлоге с огнестрельными ранениями, куда он ушел сам.

Прощание с погибшим состоялось 25 ноября. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил минприроды провести проверку, а главам районов и министру Евгению Ковтуну – принять меры для безопасности жителей.