Фото: Минприроды Омской области

Охотник из Омской области, смертельно раненный при встрече с медведем, пытался самостоятельно выбраться к людям и преодолел около 300 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, во время нападения мужчина успел выстрелить в зверя. Получив тяжелые травмы, он направился к выходу из лесного массива, однако пройдя три сотни метров, скончался.

Следователи полагают, что хищник атаковал человека рядом со своей берлогой. После столкновения раненый медведь вернулся в убежище, где также погиб.

Напомним, что на трагедию отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он поручил провести проверку произошедшего и принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.