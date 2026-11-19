Фото: omsk.sledcom.ru

В Омской области следственные органы Следственного комитета России приступили к расследованию уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности местной жительницы.

Согласно предварительной версии следствия, вечером 18 ноября мужчина совершил преступление в отношении 21-летней жительницы региона, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе расследования следователи-криминалисты областного управления СК при содействии сотрудников уголовного розыска омской полиции провели комплекс следственных и оперативных мероприятий. Подозреваемым оказался 53-летний местный житель с несколькими судимостями в прошлом.

Отметим, что в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

В ближайшее время следователи попросят суд избрать для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать и фиксировать обстоятельства произошедшего, а также собирать доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что скандал с актером Александром Гончаруком в омском колледже вышел на федеральный уровень.