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15 ноября в воздушном пространстве вблизи омского аэропорта «Омск-Центральный» произошло опасное сближение двух воздушных судов – частного самолета Socata Tampico и пассажирского ATR-72, следовавшего рейсом Омск – Сургут. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Авиаторщина», а обстоятельства случившегося сейчас выясняет Росавиация.

Система предупреждения столкновений одновременно подала сигнал экипажу лайнера и диспетчерам, зафиксировав конфликт между расходящимися курсами бортов. Вертикальный интервал в момент срабатывания оказался критически малым – всего 30 метров, что в десять раз уступает установленному минимуму. Горизонтальную дистанцию пилоты также не соблюли, хотя разрыв здесь был скромнее: 4,9 километра вместо положенных пяти. Изучение данных объективного контроля позволило предположить, что причиной стало маневрирование частного борта, который без предупреждения диспетчеров вышел на «орбиту» – траекторию разворота для захода на посадку.

Обошлось без столкновения, но пилоты нарушили все нормы расстояния между воздушными судами.

Автоматика на земле все же засекла частный самолет и запустила сигнализацию сближения, хотя фактической угрозы столкновения, по имеющимся данным, не возникло.