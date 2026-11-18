Фото создано при помощи ИИ

В Исилькульском районе Омской области и в Черлаке сотрудники остановили две партии импортных фруктов и орехов общим весом более 40 тонн, следовавшие в Омскую область. О произошедшем сообщили в Россельхознадзоре.

Как уточняется, первая партия состояла из 18 тонн мандаринов китайского производства. При осмотре инспекторы выявили, что почти на 90 % корзин отсутствовала маркировка – ярлыки были наклеены лишь на крайние ряды. Кроме того, данные о поставщике на уцелевших этикетках расходились с сопроводительными бумагами. Вторая партия весом 22,1 тонны включала финики, курагу, инжир и фисташки; в документах не хватало номеров сертификатов стран происхождения для части товара, хотя это обязательное требование.

Из-за выявленных нарушений специалисты не смогли подтвердить происхождение и безопасность груза. В надзорном ведомстве предупредили, что подобная продукция несет риск распространения вредителей и болезней растений. Перевозчиков привлекли к административной ответственности и оштрафовали, а сами товары отправили обратно в Казахстан, откуда они и прибыли.