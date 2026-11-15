Омские компании навели «колбасно-ПП-шные» мосты дружбы с Казахстаном

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Омская компания «БруттоНетто» договорилась о поставках спортивного и диетического питания в Казахстан – соответствующее соглашение с казахстанским дистрибьютором было заключено на выставке «FoodExpo Qazaqstan 2026» в Алматы. Об этом сообщили в региональном Центре поддержки экспорта.

Для омских производителей этот контракт стал уже вторым, подписанным на площадке форума. Весь процесс – от первого знакомства с партнером до оформления договора – прошел непосредственно на выставке.

За дни работы форума представители региона провели свыше 150 предметных B2B-переговоров с торговыми сетями, дистрибьюторами и возможными зарубежными партнерами. Часть участников пока только приблизилась к подписанию: компании обсуждают условия поставок, ассортимент и коммерческие предложения.

– Казахстан – перспективный рынок для нас. Мы видим устойчивый спрос на нашу продукцию со стороны казахстанских покупателей на маркетплейсах и планируем расширять присутствие в регионе. Самостоятельные переговоры с зарубежными дистрибьюторами и сетями могут занимать месяцы и даже годы. Благодаря поддержке ЦПЭ Омской области всего за три дня выставки нам удалось установить деловые контакты и заключить контракт на поставку продукции в казахстанскую торговую сеть. Такая поддержка ускоряет выход на новые рынки и позволяет бизнесу экономить время и ресурсы, – рассказал директор «БруттоНетто» Владимир Жуков.

Новый договор продолжил серию экспортных успехов омских компаний на выставке. В первые дни работы форума другой региональный поставщик – «ПРОДО Ритейл» – подписал соглашение с крупным казахстанским дистрибьютором о поставках колбасных изделий. Как отмечается, эта договоренность стала итогом комплексной подготовки и активной работы на площадке.