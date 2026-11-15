«Погубят бизнес»: в Омске взлетит кадастровая стоимость ТЦ

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В Омской области после утверждения результатов новой кадастровой оценки объектов капитального строительства стоимость десятков торговых комплексов может вырасти в разы, а по отдельным объектам – более чем в десять раз. Об этом со ссылкой на анализ проекта отчета «Омского центра кадастровой оценки и технической документации» сообщают «Коммерческие вести»

Как отмечает сертифицированный аналитик рынка недвижимости Максим Репин, в текущем году учреждение оценивает земельные участки региона, а в следующем перейдет к оценке капитальных строений.

По их подсчетам, с октября 2025-го по сентябрь 2026-го Минимущества области выпустило 28 приказов, скорректировавших кадастровую стоимость 143 объектов, при этом собственников о переменах не информируют.

Например, ТК «Триумф» подорожает с 55,853 млн до 109,531 млн рублей, Komarova Plaza – со 123,340 млн до 187,368 млн, а «Европа» – с 1,506 млн до 16,635 млн. По ряду объектов рост еще заметнее: «АрбатЪ» – с 7,810 млн до 28,246 млн, «Айсберг» – с 7,801 млн до 19,377 млн, «ПароПлаза» – с 16,406 млн до 58,468 млн.

– Более того, из проекта бюджета Омской области очевидно, что Центр кадастровой оценки и руководимое им региональное Минимущество вместе с Минэкономики не учли в полной мере прогнозируемые доходы от выросших налогов и, соответственно, не просчитали, насколько критично ударят высокие ставки по предпринимателям и собственникам объектов, – приводит издание слова эксперта. – И все это в условиях беспрецедентного предпринимательского спада! Кого-то такая нагрузка погубит уже сейчас, остальным придется передать ее грядущим поколениям, ведь недвижимость часто является семейным наследуемым активом.

Эксперт напоминает: бизнес-объединения Омска еще в ноябре 2025 года на встрече с губернатором Виталием Хоценко просили сделать оценку более объективной, однако из выявленных двух тысяч проблемных объектов данные исправили лишь по девяти.

Кроме того, региональные власти, по его словам, не отреагировали на предложение разделить налоговые ставки для малых и крупных объектов и ввести адаптивный коэффициент для впервые облагаемой недвижимости.

Репин считает, что Минимуществу и центру кадастровой оценки нужна сплошная ревизия объектов с отклонениями от рынка, а Заксобранию – законопроект о дифференциации ставок на 2027 год.