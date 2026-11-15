«Омскгоргаз» забирает газгольдеры Омской области

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Государственное предприятие «Омскгоргаз» на следующей неделе продолжит приемку газовых сетей, которые прежде находились в ведении ООО «Омская областная газовая компания». Об этом рассказали в компании.

Уточняется, что специалисты выполнят комплекс технических мероприятий на резервуарных установках в двух райцентрах.

В Муромцево работы запланированы на 16, 18, 19 и 20 ноября – там предстоит проверить девять установок. В Седельниково аналогичные операции проведут 17 ноября на четырех объектах. Помимо этого, предприятию передадут еще 49 многоквартирных домов, в которых проживают 978 абонентов.

– Чтобы дальнейшие начисления за газ были корректными, жителям важно предоставить доступ специалистам к газовому оборудованию в квартирах для фиксации начальных показаний и опломбировки счетчиков. Поэтому, пожалуйста, проверьте, есть ли ваш адрес в графике, и будьте дома в указанные даты, – отметил директор ГП «Омскгоргаз» Дмитрий Мишуров.

Конкретные адреса и даты визитов указаны в карточках графика. Уточнить информацию или перенести приход газовиков на более удобный день омичи могут, позвонив по номеру 70-04-04.

Передача части имущества «Омской областной газовой компании» началась 26 октября и коснулась потребителей сжиженного газа как в Омске, так и в районах области. По словам Дмитрия Мишурова, смена поставщика идет поэтапно: под контроль предприятия уже перешли 267 многоквартирных домов, включая объекты в Омском и Нововаршавском районах. Полностью перевести сети и абонентов на обслуживание в «Омскгоргаз» планируется до конца ноября.

Ранее губернатор Виталий Хоценко заявил, что всего работы охватывают 435 многоквартирных домов, в которых проживают более 26 тысяч абонентов. Как смена поставщика отразилась на омичах, читайте в материале.