Кремль назвал причину помилования Путиным блогера Лерчек

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Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, освободив ее от наказания, назначенного судом. О причинах такого решения журналистам агентства ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, при подписании документа президент принимал в расчет исключительно гуманные соображения.

– При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности, – сказал он ТАСС.

Песков напомнил, что действия блогера причинили государству значительный экономический урон. Вместе с тем, отметил он, учитывались тяжелое заболевание осужденной и то, что у нее есть несовершеннолетние дети.

Пару дней назад блогер обратилась к президенту с просьбой о помиловании.

История с уголовным преследованием блогера завершилась летом: в июле Гагаринский районный суд Москвы вынес Валерии Чекалиной приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Дополнительно ей на три года запретили администрировать сайты, а также обязали уплатить штраф, составивший 765 млн рублей. Помилование снимает с блогера все эти обязательства, поскольку она освобождена от назначенного судом наказания.

Ожидается, что после освобождения Чекалина отправится на лечение в Китай.