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Кремль назвал причину помилования Путиным блогера Лерчек

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Елена Ляхова
·Общество·Елена Ляхова

Кремль назвал причину помилования Путиным блогера Лерчек

По словам Дмитрия Пескова, при принятии решения глава государства опирался на гуманность.
Валерия Чекалина

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, освободив ее от наказания, назначенного судом. О причинах такого решения журналистам агентства ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, при подписании документа президент принимал в расчет исключительно гуманные соображения.

– При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности, – сказал он ТАСС.

Песков напомнил, что действия блогера причинили государству значительный экономический урон. Вместе с тем, отметил он, учитывались тяжелое заболевание осужденной и то, что у нее есть несовершеннолетние дети.

Пару дней назад блогер обратилась к президенту с просьбой о помиловании.

История с уголовным преследованием блогера завершилась летом: в июле Гагаринский районный суд Москвы вынес Валерии Чекалиной приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Дополнительно ей на три года запретили администрировать сайты, а также обязали уплатить штраф, составивший 765 млн рублей. Помилование снимает с блогера все эти обязательства, поскольку она освобождена от назначенного судом наказания.

Ожидается, что после освобождения Чекалина отправится на лечение в Китай.

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·Общество·Елена Ляхова

Кремль назвал причину помилования Путиным блогера Лерчек

По словам Дмитрия Пескова, при принятии решения глава государства опирался на гуманность.
Валерия Чекалина

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, освободив ее от наказания, назначенного судом. О причинах такого решения журналистам агентства ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, при подписании документа президент принимал в расчет исключительно гуманные соображения.

– При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности, – сказал он ТАСС.

Песков напомнил, что действия блогера причинили государству значительный экономический урон. Вместе с тем, отметил он, учитывались тяжелое заболевание осужденной и то, что у нее есть несовершеннолетние дети.

Пару дней назад блогер обратилась к президенту с просьбой о помиловании.

История с уголовным преследованием блогера завершилась летом: в июле Гагаринский районный суд Москвы вынес Валерии Чекалиной приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Дополнительно ей на три года запретили администрировать сайты, а также обязали уплатить штраф, составивший 765 млн рублей. Помилование снимает с блогера все эти обязательства, поскольку она освобождена от назначенного судом наказания.

Ожидается, что после освобождения Чекалина отправится на лечение в Китай.

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Рубрика - Общество