В Омске решили снизить аренду для владельцев газетных киосков

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Администрация Омска подготовила проект постановления о введении понижающих коэффициентов к арендным ставкам для владельцев киосков и павильонов, документ опубликован на официальном портале городской администрации.

Новые условия затронут предпринимателей, включенных в профильный Реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Для тех, кто реализует газеты и журналы, а также местную сельхозпродукцию, коэффициент предлагается установить на уровне 0,25 – то есть платить придется всего четверть базового тарифа. Раньше для этих категорий действовала льгота 0,5. Продавцам товаров собственного производства, то есть ремесленникам, ставку хотят снизить с 0,5 до 0,35.

Замысел инициативы – поддержать небольшие предприятия и не дать печатным изданиям исчезнуть с городских улиц. Для торгующих прессой при этом сохраняется дополнительное требование: ассортимент сопутствующих товаров должен строго соответствовать утвержденному перечню.

Сейчас проект постановления находится на стадии общественного обсуждения. Если его примут окончательно, владельцы малых торговых точек смогут уменьшить расходы, а омичи – по-прежнему покупать свежую прессу и фермерские продукты рядом с домом.