Омск пытается «навариться» на земле под бизнес

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Департамент архитектуры и градостроительства объявил о проведении электронных аукционов на право заключения договоров аренды шести земельных участков. Самым крупным лотом стала территория площадью порядка 20 тысяч квадратных метров на Красноярском тракте, предназначенная под хранение автотранспорта, предпринимательство и складские объекты. Начальная стоимость ее аренды составляет 1,36 миллиона рублей в год при сроке договора на семь с лишним лет.

Другие крупногабаритные площадки под склады и производственные нужды предложат предпринимателям на улицах 22 Партсъезда и Заводской. Их площадь варьируется от 2,3 до 13 тысяч квадратных метров, а стартовая арендная плата составляет от 175 тысяч до 905 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, на торги выставили компактный участок под склад на улице 3-й Казахстанской с начальной ставкой 153 тысячи рублей в год и надел площадью 178 «квадратов» на улице Рокоссовского под служебные гаражи, за который попросят от 13,5 тысячи рублей.

Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер». Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 29 октября, а имена победителей, которые получат право застройки, определят 3 ноября.