«Вываливаются под куст»: в Омске решили разобраться с дефицитом туалетов

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На конечных остановках общественного транспорта в Омске сложилась критическая ситуация с отсутствием туалетов для водителей и кондукторов. Об этом на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры заявил депутат Юрий Козловский.

По его словам, из-за отсутствия базовых условий сотрудники вынуждены справлять нужду в необорудованных местах.

– Автобусы приезжают, им куда-то ходить нужно, рядом находится гаражный кооператив, и все эти водители идут и справляют нужду в этих гаражах и в соседних подъездах. Неправильно! Ни для водителей, ни для людей, которые там живут. В течение как минимум трех лет этот вопрос задаю, и никто его не решает, – возмутился Козловский.

Проблему поддержал экс-директор электрического транспорта, депутат Сергей Фролов. Он обратил внимание на возраст и здоровье сотрудников, которым приходится работать в таких условиях.

– Очень многие живут на препаратах по снижению давления, а они мочегонные. Проехав этот час, кондуктор или водитель останавливается на конечной и быстрее бежит... То ли ты вываливаешься из трамвая и прямо под куст быстрее садишься, то ли спокойно идешь в туалет, – резко высказался Сергей Фролов.

В ответ на критику представители мэрии и депутаты предложили несколько способов решения проблемы – от привлечения частного бизнеса до выделения средств из городского бюджета.

По итогам споров комитет поручил профильному департаменту до 1 декабря посчитать точную стоимость установки и обслуживания туалетов на 25 проблемных конечных остановках, а также проработать вариант с временной арендой биотуалетов.