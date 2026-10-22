Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омской области снова поймали пьяного водителя маршрутки

Нетрезвый мужчина перевозил 10 пассажиров.
пьяный за рулем, пьяная езда

Инспекторы остановили на трассе Черлак – Омск пассажирский микроавтобус Ford Transit. За рулем находился 39-летний мужчина, а в салоне – 10 пассажиров.

При общении с водителем инспекторы заметили запах алкоголя. Мужчина опьянение отрицал, но на проверку алкотектором согласился. Прибор показал 0,203 мг/л, что подтвердило опьянение.

– Водитель не согласился с показаниями алкотектора, решив проходить освидетельствование в медицинском учреждении. Однако там мужчина не стал выполнять указания врачей по сбору материала для анализа, – сообщили в полиции.

Омича отстранили от управления маршруткой. На него также составили протокол за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Отметим, что это не первый случай за месяц, когда омичей перевозил пьяный водитель. Ранее от управления отстранили мужчину, который управлял заказным автобусом.

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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омской области снова поймали пьяного водителя маршрутки

Нетрезвый мужчина перевозил 10 пассажиров.
пьяный за рулем, пьяная езда

Инспекторы остановили на трассе Черлак – Омск пассажирский микроавтобус Ford Transit. За рулем находился 39-летний мужчина, а в салоне – 10 пассажиров.

При общении с водителем инспекторы заметили запах алкоголя. Мужчина опьянение отрицал, но на проверку алкотектором согласился. Прибор показал 0,203 мг/л, что подтвердило опьянение.

– Водитель не согласился с показаниями алкотектора, решив проходить освидетельствование в медицинском учреждении. Однако там мужчина не стал выполнять указания врачей по сбору материала для анализа, – сообщили в полиции.

Омича отстранили от управления маршруткой. На него также составили протокол за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Отметим, что это не первый случай за месяц, когда омичей перевозил пьяный водитель. Ранее от управления отстранили мужчину, который управлял заказным автобусом.

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Рубрика - Происшествия