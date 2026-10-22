Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия·Андрей Андреев

Омскому школьнику разрезало ногу боевым танком

Мальчик получил травму еще весной, но известно об этом стало спустя полгода.
Танк

Кировский районный суд Омска рассмотрел иск местной жительницы к мэрии о взыскании компенсации морального вреда за травму 10-летнего сына. Чиновников обязали заплатить семье 750 тысяч рублей.

Несчастный случай с ребенком произошел вечером 4 апреля. Мальчик взобрался на танк Т-62, установленный по адресу: ул. 70 лет Октября, 6/1. Башня танка повернулась и покалечила мальчику ногу, отрезав два пальца и скальпировав остальные.

– После травмы ребенок школу не посещал, к настоящему времени передвигается на костылях, во двор почти не выходит из страха, – сообщает пресс-служба судов Омской области.

В мэрии пытались доказать, что танк им не принадлежит. Образец военной техники поставили во дворе дома в 1990-х годах, и в собственности города он не значится. Однако выяснилось, что в 2017 году территорию благоустраивали, танк перемещало на площадку Управление дорожного хозяйства и благоустройства, после чего вернуло на место.

В результате суд решил, что мэрия несет ответственность за травму ребенка.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.

Читайте также

·Происшествия·Андрей Андреев

Омскому школьнику разрезало ногу боевым танком

Мальчик получил травму еще весной, но известно об этом стало спустя полгода.
Танк

Кировский районный суд Омска рассмотрел иск местной жительницы к мэрии о взыскании компенсации морального вреда за травму 10-летнего сына. Чиновников обязали заплатить семье 750 тысяч рублей.

Несчастный случай с ребенком произошел вечером 4 апреля. Мальчик взобрался на танк Т-62, установленный по адресу: ул. 70 лет Октября, 6/1. Башня танка повернулась и покалечила мальчику ногу, отрезав два пальца и скальпировав остальные.

– После травмы ребенок школу не посещал, к настоящему времени передвигается на костылях, во двор почти не выходит из страха, – сообщает пресс-служба судов Омской области.

В мэрии пытались доказать, что танк им не принадлежит. Образец военной техники поставили во дворе дома в 1990-х годах, и в собственности города он не значится. Однако выяснилось, что в 2017 году территорию благоустраивали, танк перемещало на площадку Управление дорожного хозяйства и благоустройства, после чего вернуло на место.

В результате суд решил, что мэрия несет ответственность за травму ребенка.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.

Больше по тегу - #суд
Рубрика - Происшествия