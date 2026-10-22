Омскому школьнику разрезало ногу боевым танком

Фото: Пресс-центр мэрии

Кировский районный суд Омска рассмотрел иск местной жительницы к мэрии о взыскании компенсации морального вреда за травму 10-летнего сына. Чиновников обязали заплатить семье 750 тысяч рублей.

Несчастный случай с ребенком произошел вечером 4 апреля. Мальчик взобрался на танк Т-62, установленный по адресу: ул. 70 лет Октября, 6/1. Башня танка повернулась и покалечила мальчику ногу, отрезав два пальца и скальпировав остальные.

– После травмы ребенок школу не посещал, к настоящему времени передвигается на костылях, во двор почти не выходит из страха, – сообщает пресс-служба судов Омской области.

В мэрии пытались доказать, что танк им не принадлежит. Образец военной техники поставили во дворе дома в 1990-х годах, и в собственности города он не значится. Однако выяснилось, что в 2017 году территорию благоустраивали, танк перемещало на площадку Управление дорожного хозяйства и благоустройства, после чего вернуло на место.

В результате суд решил, что мэрия несет ответственность за травму ребенка.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.