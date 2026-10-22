«Аэрофлот» «прокатил» омича с рейсом из Москвы и поплатился за это

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Омский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда, который полностью удовлетворил иск местного жителя к ПАО «Аэрофлот» о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.

Согласно обстоятельствам дела, в июле 2025 года мужчина купил билеты для себя и двоих родственников на перелет из Омска в Москву и обратно. Дорога в столицу затянулась – самолет приземлился с опозданием более чем на час, а рейс домой авиакомпания и вовсе отменила. Пассажир сразу же попросил агента подобрать другой рейс, но в разумные сроки замену ему не нашли. Чтобы успеть вернуться в Омск до конца отпуска, он за свой счет купил билеты у другого перевозчика и оплатил гостиницу.

Авиакомпания пыталась оспорить претензии пассажира, объясняя задержку поздним прибытием воздушного судна и поломкой кранов подачи воды в туалете и на кухне. Отмену обратного рейса перевозчик связывал с последствиями введения режима «Ковер». Однако эти аргументы суд не принял: по его данным, ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево в тот день не вводили, а рейс аннулировала сама авиакомпания.

Суд также пришел к выводу, что перевозчик нарушил установленную законом обязанность отправить пассажира ближайшим подходящим рейсом либо самолетом другой компании. Альтернативный маршрут ему не предложили, своевременную доставку к месту назначения не обеспечили, из-за чего человек понес лишние траты. В итоге требования истца были удовлетворены в полном объеме, а апелляционная жалоба «Аэрофлота» осталась без удовлетворения.