Глава омского отделения партии попала в суд за комментарий 15-летней давности

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Куйбышевский районный суд Омска назначил административный штраф в размере 10 тыс. рублей председателю регионального отделения партии «Яблоко» Татьяне Шнейдер. Об этом сообщили представители политической организации.

Судебное разбирательство проходило по статье 20.3.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды. Поводом для возбуждения дела стал комментарий в социальной сети «ВКонтакте», датированный еще 2011 годом. По данным представителей партии, сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили данную запись во время проведения мониторинга соцсетей 12 августа этого года.

Сама Татьяна Шнейдер категорически отрицает свое авторство и указывает на то, что ее персональные страницы ранее неоднократно подвергались взломам. При этом в ответе на официальный запрос прокуратуры администрация социальной сети «ВКонтакте» заявила об отсутствии технических данных, позволяющих подтвердить или опровергнуть факт публикации спорного комментария именно со страницы политика.