В Омске мужчина на УДО жестко избил пасынка за поведение в школе

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В Омске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в побоях 12-летнего пасынка. По версии следствия, мужчина совершил преступление, уже имея судимость за насильственное деяние. Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

По данным следствия, 22 мая этого года омич трижды ударил мальчика кожаным ремнем по ноге. Таким образом мужчина решил наказать ребенка за нарушение дисциплины в школе и невнимание к замечаниям взрослых.

Отметим, что ранее 39-летний омич был осужден за убийство, которое относится к категории особо тяжких преступлений. На момент инцидента он находился на условно-досрочном освобождении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска, где его рассмотрят по существу.