Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Чиновники заплатят за пожар в лесу в Омской области

Суд решил, что деревья горели по вине администрации.
лесной пожар

Москаленский районный суд рассмотрел иск Главного управления лесного хозяйства Омской области к администрации района и ООО «ПРОДО Зерно». Последних обязали возместить затраты на тушение лесных пожаров и вред, причиненный огнем.

Дело в том, что в июне дважды горело урочище Звездинское. Огонь перешел туда с прилегающих сельскохозяйственных угодий, принадлежащих администрации и «ПРОДО Зерно». Оказалось, что оба забыли очистить периметр от сухостоя и устроить противопожарные минерализованные полосы. В результате огонь охватил 61,8 га леса.

Суд взыскал с чиновников 162 тысячи рублей, а с ООО «ПРОДО Зерно» – 18 тысяч. Решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.

2006

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·Происшествия·Андрей Андреев

Чиновники заплатят за пожар в лесу в Омской области

Суд решил, что деревья горели по вине администрации.
лесной пожар

Москаленский районный суд рассмотрел иск Главного управления лесного хозяйства Омской области к администрации района и ООО «ПРОДО Зерно». Последних обязали возместить затраты на тушение лесных пожаров и вред, причиненный огнем.

Дело в том, что в июне дважды горело урочище Звездинское. Огонь перешел туда с прилегающих сельскохозяйственных угодий, принадлежащих администрации и «ПРОДО Зерно». Оказалось, что оба забыли очистить периметр от сухостоя и устроить противопожарные минерализованные полосы. В результате огонь охватил 61,8 га леса.

Суд взыскал с чиновников 162 тысячи рублей, а с ООО «ПРОДО Зерно» – 18 тысяч. Решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.

2006
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Рубрика - Происшествия