Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области перестали гореть леса

В регионе отменили ограничения из-за установления устойчивой осенней погоды.
лесной пожар

В лесах Омской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение за номером выпустило региональное главное управление лесного хозяйства. Документ устанавливает 19 октября датой окончания периода на землях лесного фонда во всех лесничествах. Решение принято в связи с приходом стабильной осенней погоды и установлением низкого класса пожарной опасности.

Напомним, что сезон стартовал 10 апреля. Как рассказали в ГУЛХ, из-за быстрого таяния снежного покрова, а также теплой и ветреной погоды обстановка выдалась напряженной. За прошедший период специалисты профильных формирований ликвидировали 175 возгораний на землях лесного фонда.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области перестали гореть леса

В регионе отменили ограничения из-за установления устойчивой осенней погоды.
лесной пожар

В лесах Омской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение за номером выпустило региональное главное управление лесного хозяйства. Документ устанавливает 19 октября датой окончания периода на землях лесного фонда во всех лесничествах. Решение принято в связи с приходом стабильной осенней погоды и установлением низкого класса пожарной опасности.

Напомним, что сезон стартовал 10 апреля. Как рассказали в ГУЛХ, из-за быстрого таяния снежного покрова, а также теплой и ветреной погоды обстановка выдалась напряженной. За прошедший период специалисты профильных формирований ликвидировали 175 возгораний на землях лесного фонда.

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Рубрика - Общество