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·Общество·Олег Кипорук

Экс-прокурор Омска возглавил прокуратуру ЛНР

Бывший зампрокурора Краснодарского края возглавил надзорное ведомство в Луганске.
Алексей Полубояров

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики.

Напомним, что ранее карьера Алексея Полубоярова была тесно связана с Омском, где он с 2009 по 2020 год руководил городской прокуратурой. В феврале 2020 года он встал во главе уголовно-судебного управления региональной прокуратуры, а летом того же года занял пост заместителя прокурора Краснодарского края.

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Экс-прокурор Омска возглавил прокуратуру ЛНР

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Алексей Полубояров

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики.

Напомним, что ранее карьера Алексея Полубоярова была тесно связана с Омском, где он с 2009 по 2020 год руководил городской прокуратурой. В феврале 2020 года он встал во главе уголовно-судебного управления региональной прокуратуры, а летом того же года занял пост заместителя прокурора Краснодарского края.

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Рубрика - Общество