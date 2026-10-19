Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Андрей Андреев

Стало известно, как будет выглядеть новый фасад общежития ОмГУ

Стены отделают в серо-жемчужных тонах.
общежитие ОмГУ

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского представили проект фасада второго корпуса общежития. Стены отделают металлокассетами, которые устойчивы к коррозии, резким перепадам температур и выгоранию.

– В основе палитры – жемчужно-белый и графитовый серый. Такое сочетание формирует сдержанный, но выразительный образ и перекликается с концепцией интерьерных решений общежития. Архитектурный облик корпуса продуман и с точки зрения окружения: композиционные приемы учитывают влияние соседних объектов, чтобы обновленное общежитие органично вписалось в городской ландшафт, – сообщает пресс-служба ОмГУ.

Капитальный ремонт общежития выполнили уже на 40 %. Завершение ремонта планируется в апреле.

Читайте также

·Общество·Андрей Андреев

Стало известно, как будет выглядеть новый фасад общежития ОмГУ

Стены отделают в серо-жемчужных тонах.
общежитие ОмГУ

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского представили проект фасада второго корпуса общежития. Стены отделают металлокассетами, которые устойчивы к коррозии, резким перепадам температур и выгоранию.

– В основе палитры – жемчужно-белый и графитовый серый. Такое сочетание формирует сдержанный, но выразительный образ и перекликается с концепцией интерьерных решений общежития. Архитектурный облик корпуса продуман и с точки зрения окружения: композиционные приемы учитывают влияние соседних объектов, чтобы обновленное общежитие органично вписалось в городской ландшафт, – сообщает пресс-служба ОмГУ.

Капитальный ремонт общежития выполнили уже на 40 %. Завершение ремонта планируется в апреле.

Больше по тегу - #ОмГУ
Рубрика - Общество