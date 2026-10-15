ОмГУ открыл клуб русского языка и культуры для иностранных студентов

Участников ждут 12 тематических встреч, посвященных российскому кино, кухне, балету, спорту и музейной культуре. Занятия помогут иностранцам практиковать русский язык и адаптироваться к жизни в Омске.

Фото: Пресс-служба ОмГУ

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского начал работу клуб русского языка и культуры. Здесь иностранные студенты смогут учиться лучше говорить по-русски, знакомиться с российскими традициями и увереннее чувствовать себя в новой стране – и в учебе, и в обычной жизни.

Клуб помогает популяризировать русский язык и культуру среди иностранцев. В программе – разговорная практика, просветительские встречи, творческие занятия и общий досуг. Так участники применяют знания в живом общении и больше узнают о России.

Первую встречу посвятили теме «Открой для себя Сибирь». О том, чем уникален регион – его географией, природой и культурой, иностранцам рассказали студенты факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ Алексей Стрижко и Арина Юрченко.

– Языковая и социокультурная адаптация – важная часть обучения иностранных граждан. Чтобы уверенно общаться, недостаточно учить грамматику и слова: нужно понимать культурные особенности, речевой этикет, бытовые ситуации и принятые в обществе нормы. Занятия в клубе помогут быстрее включиться в университетскую жизнь и почувствовать себя частью сообщества ОмГУ, – отметили специалисты отдела планирования и организации международной деятельности.

Фото: Пресс-служба ОмГУ

Программа рассчитана до конца года и включает 12 тематических встреч. Иностранные студенты познакомятся с советским кино, русской кухней и балетом, узнают о Дне народного единства, российском спорте, театрах и музеях. В практической части – просмотр и обсуждение российских фильмов, катание на коньках, мастер-класс по новогодней игрушке и интеллектуальные игры. Последняя встреча будет посвящена традициям празднования Нового года в России.

Разные форматы помогут участникам осваивать русский через живое общение и совместные дела, а еще – больше узнать о российской культуре и найти новых друзей. Клуб дополняет систему поддержки иностранных студентов и помогает создавать в университете открытую межкультурную среду, где язык становится не только учебным предметом, но и главным инструментом общения, взаимопонимания и адаптации.