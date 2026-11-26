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Омские химики предложили метод синтеза органических веществ, способных светиться под воздействием света. Такие соединения могут использоваться в медицинской диагностике, в том числе для биовизуализации, а также при разработке новых материалов.

Исследователи ОмГУ имени Ф. М. Достоевского разработали двухстадийный способ получения производных индоло[2,3-a]хинолизина. Результаты работы, выполненной при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале.

В основе изучаемых соединений лежат β-карболиновый и пиридиновый фрагменты. Молекулы с такой структурой могут обладать биологической активностью и использоваться в качестве флуорофоров – веществ, которые испускают свет под воздействием излучения. Ранее получить соединения этого типа с арильной группой в определенном положении было затруднительно. Между тем ее наличие может влиять на свойства молекулы, в том числе на липофильность и способность взаимодействовать с биологическими мишенями.

Омские ученые предложили метод, ключевой этап которого проходит в суперосновной среде. Они исследовали, как структура исходных веществ и условия реакции влияют на результат синтеза. В итоге выход новых производных составил от 82 до 92%.

Доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислав Шувалов отметил, что разработанные соединения могут быть перспективны для биовизуализации и медицинской диагностики, а также для дальнейшего изучения их биологической активности.

– Самым сложным было не просто получить ранее неизвестную молекулу, а подобрать определенные заместители в ее структуре, которые могли бы влиять на ее флуоресценцию. Мы смогли найти эту зависимость, что теперь позволяет целенаправленно создавать флуорофоры с нужными свойствами, – пояснил ученый.

Также авторы изучили оптические характеристики полученных соединений. Растворы флуорофоров испускают свет в диапазоне 450–473 нанометров, а квантовый выход достигает 48%. При этом, меняя заместители в структуре молекулы, исследователи могут регулировать этот показатель в диапазоне от 1 до 48%.