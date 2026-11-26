Фото: Пресс-служба Кадрового центра "Работа России" Омской области

В Госдуме рассматривают законопроекты, которые меняют порядок взыскания долгов по зарплате с работодателей. Поправки затрагивают Трудовой кодекс и законодательство об исполнительном производстве, сообщили в Гострудинспекции в Омской области. Документы внесли в нижнюю палату 10 ноября.

Задача инициативы – повысить финансовую ответственность работодателей за несвоевременные выплаты. Авторы предлагают установить минимальную компенсацию в 0,5 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

– Сейчас, согласно действующей статье 236 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать компенсацию в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Проценты начисляются со следующего дня после установленной даты выплаты до дня фактического расчета включительно, – пояснила руководитель Гострудинспекции в Омской области Жанна Воробьева.

Сейчас по статье 236 Трудового кодекса действует компенсация не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Проценты начисляются со следующего дня после установленной даты выплаты и по день фактического расчета включительно.