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Следственный комитет возбудил в Омске уголовное дело о невыплате заработной платы. Работнику одного из промышленных предприятий города задолжали более 700 тысяч рублей. По версии следствия, мужчине не платили с февраля 2025 года по февраль 2026 года.

Сейчас следователи принимают меры к возмещению причиненного ущерба и восстановлению нарушенных прав гражданина. Также они устанавливают все обстоятельства преступления.

В следственном комитете напоминают, что о нарушении трудовых прав можно сообщать по телефону доверия следственного управления СК России по Омской области: (3812) 395-506.