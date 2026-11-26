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Ночью в Омске 35-летний мужчина разбил ногой стекло киоска с молочной продукцией на остановке «Облепиховая» и забрал творог, молоко, творожную массу и деньги из кассы – 10 тыс. рублей. Общий ущерб оценили в 15 тыс. рублей.

Далеко уйти он не сумел: устроился на скамейке остановочного павильона, достал принесенный с собой крепкий алкоголь и закусил творожной массой. Там его и обнаружили сотрудники частного охранного предприятия, а затем задержали прибывшие полицейские.

Мужчина сразу признался в краже и вернул похищенные 10 тыс. рублей и продукты. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).