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За минувшие сутки в Омской области зарегистрировали 21 случай дистанционного хищения денег, сообщили в полиции. Всего в дежурные части поступило 1604 сообщения о преступлениях и происшествиях, по итогам проверок возбуждено 71 уголовное дело.

26-летняя жительница Ленинского округа Омска перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей. Переводы шли небольшими суммами в течение месяца – женщина думала, что инвестирует на фондовой бирже. Ранее инвестиционной деятельностью она не занималась.

Еще один пострадавший – 19-летний житель Октябрьского округа Омска, который отдал аферистам 2,7 млн рублей. Предлогом стала необходимость срочного декларирования денег.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Помимо этого, в полиции отметили, что за десять месяцев жители Омской области потеряли из-за кибермошенников более 1 млрд 160 млн рублей. В регионе совершено около 5700 преступлений с использованием информационных технологий – это почти 40 % всей криминальной статистики.