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Современные технологии сделали жизнь удобнее, но вместе с тем открыли огромный простор для мошенников. Уловки злоумышленников постоянно меняются, поэтому умение вовремя распознать подвох становится главной защитой от обмана.

О том, какие схемы чаще всего применяют аферисты, как не стать соучастником преступления по незнанию и какие законы защищают кошельки граждан, омичам рассказали начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Омской области Роман Румянцев, заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова и первый заместитель руководителя ГУ ФССП России по Омской области Дарья Смолянова.

Раскрываемость ничтожна

По данным специалистов, за десять месяцев 2026 года в Омской области зарегистрировали 5 700 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На них приходится почти 40 % всех преступных посягательств в регионе. По словам представителя прокуратуры Романа Румянцева, свыше 4 000 из них связаны с хищением денег – это примерно на 20 % меньше прошлогоднего уровня, но по-прежнему каждое четвертое преступление в области.

Фото: Omskinform.ru

При этом раскрываемость таких хищений остается низкой – всего около 15 %. Именно поэтому надзорные органы и ведомства делают основной упор на профилактику и цифровую гигиену.

– Несмотря на такое, казалось бы, существенное снижение числа преступлений, размер ущерба, причиненного потерпевшим в этом году, уже превысил 1 миллиард 160 миллионов рублей, что незначительно ниже прошлого года, – отметил Румянцев.

Позвонили из ФСБ

Как сообщила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова, одной из самых частых схем обмана остается классический фишинг под видом портала «Госуслуги». Злоумышленники присылают тревожное сообщение с логотипом сервиса о якобы приостановленном входе из-за подозрительной активности, шестизначным кодом проблемы и номером горячей линии. Испугавшись, жертва сама перезванивает мошенникам и диктует код доступа к аккаунту.

– Настоящие письма от портала «Госуслуги» приходят только с официальных адресов. Уведомления не содержат каких-то номеров поддержки, не содержат никаких просьб назвать код доступа и приходят они только на ту почту, которая привязана к вашей учетной записи. Сотрудники «Госуслуг» не пишут и не звонят пользователям по своей собственной инициативе, – подчеркнула Наталья Стрельникова.

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Другая распространенная схема связана со звонками, СМС и сообщениями в мессенджерах от якобы сотрудников Социального фонда, налоговой, правоохранительных органов или Центробанка. Аферисты обращаются к человеку по имени-отчеству, чтобы притупить бдительность, и пугают необходимостью переоформить или отменить цифровую доверенность.

Затем жертве предлагают перезвонить на подставной номер, выманивают коды из СМС и убеждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Наталья Стрельникова напомнила, что настоящие сотрудники госслужб и силовиков не решают рабочие вопросы через мессенджеры, соцсети или СМС, а при любых сомнениях нужно самостоятельно найти номер на официальном сайте ведомства и перезвонить.

Отдельная волна обмана касается угроз от имени судебных приставов. Первый замруководителя регионального управления ФССП Дарья Смолянова рассказала, что мошенники массово рассылают сообщения и звонят с угрозами о долгах, скорой передаче дела на принудительное исполнение, блокировке счетов и аресте имущества.

Нередко в таких сообщениях стоит официальная символика ведомства и прикреплена ссылка на оплату или ознакомление, однако юридические формулировки в них выдают подделку.

– Мы никогда не направляем никаких уведомлений путем направления СМС-сообщений, никогда в СМС-сообщениях, неважно, где бы они ни поступали, не прикрепляем никакие ссылки для того, чтобы была произведена оплата. Ни на какие ссылки никогда, ни при каких обстоятельствах переходить точно не нужно, – подчеркнула Дарья Смолянова.

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По ее словам, проверить реальные задолженности можно только в личном кабинете на «Госуслугах», где стоит заранее включить уведомления, либо в официальном банке данных исполнительных производств на сайте службы по фамилии, имени, отчеству и дате рождения – этим способом дети и внуки могут безопасно проверять долги пожилых родственников.

Также уточнить информацию можно по официальному справочному телефону управления, а процессуальные документы всегда приходят по почте с официальными реквизитами. Тем, кто исправно платит действующий кредит и начинает нервничать после такого звонка, Смолянова посоветовала первым делом позвонить в свой банк и убедиться, что просрочек нет.

Комментируя использование нейросетей и дипфейков, она добавила, что судебные приставы никогда не выходят на видеосвязь с омичами: при любом подозрительном звонке с незнакомого номера разговор нужно сразу прерывать и перезванивать через справочную службу.

Три щита для кошелька

Фото: Omskinform.ru

Сейчас существуют уже несколько правовых механизмов, которые защищают омичей от кибермошенников. С 1 сентября 2025 года в стране работает «период охлаждения» по кредитам и займам: суммы от 50 000 до 200 000 рублей становятся доступны заемщику минимум через четыре часа после подписания договора, а свыше 200 000 рублей – через 48 часов. Это время позволяет человеку одуматься и без последствий отказаться от навязанного мошенниками кредита.

Однако отсрочка не распространяется на займы до 50 000 рублей, ипотеку, образовательные кредиты, автокредиты при переводе средств продавцу – юридическому лицу, оформление товаров и услуг в кредит при личном визите в магазин, договоры с созаемщиком, поручителем или доверенным лицом, а также рефинансирование без увеличения долга.

Еще один рабочий инструмент – самозапрет на оформление кредитов, который можно подключить на «Госуслугах» или в офисе банка. По словам Натальи Стрельниковой, эта мера особенно важна для пенсионеров и всех, кто хочет заранее закрыть возможность оформить заем на свое имя без личного участия.

– Если мошенники пытаются оформить займ на ваше имя, то у них это просто-напросто не получится. Банк или микрофинансовая организация не выдадут деньги. Как только эта норма появилась, я лично сразу же ее подключила, – поделилась Стрельникова.

фото: https://www.magnific.com

Кроме того, в 2027 году вступит в силу закон «Антифрод 2.0». Он обяжет банки возмещать клиентам похищенные средства, если онлайн-банк взломали с помощью вредоносных программ. Перед проведением операции банки с разрешения клиента будут проверять устройство на наличие вредоносного ПО и при угрозе отклонят перевод, предложив провести его с другого устройства или в офисе.

Также закон ограничит общее число платежных карт на одного человека – не более 20 во всех банках совокупно – и закрепит сроки нахождения сведений в базе о мошеннических операциях: один год при первом попадании и три года при повторном, с возможностью досрочного исключения при прекращении уголовного преследования или через суд.

Как не попасться снова

В прокуратуре подчеркнули, что при низкой раскрываемости преступлений главным инструментом остается профилактика и обучение цифровой гигиене с раннего возраста. Ведомство регулярно обновляет аудио- и видеоролики в торговых центрах, транспорте, на вокзалах, в парках, МФЦ, больницах, общедомовых чатах и районных пабликах с общим охватом более 1–2 миллионов человек, а прокуроры проводят беседы в школах и трудовых коллективах.

Кроме того, в регионе работает телефон дежурного прокурора Омской области 357-357, куда можно позвонить за консультацией. Банк России параллельно проводит бесплатные онлайн-уроки по финансовой грамотности: для школьников в игровом формате и для пенсионеров через центры социального обеспечения и официальный сайт регулятора.

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Независимо от того, какую легенду используют злоумышленники, защитить свои сбережения помогут три простых действия:

сразу класть трубку при любом сомнительном звонке и никогда не переходить по подозрительным ссылкам;

доверять только официальным органам и лично обращаться в ближайший отдел полиции или отделение своего банка, а не верить голосу в телефоне или сообщениям в соцсетях;

не паниковать в любой тревожной ситуации и перепроверять информацию исключительно через официальные сайты ведомств.

По мнению экспертов, сегодня у государства и банков есть целый набор инструментов для защиты сбережений, однако решающий шаг всегда остается за самим человеком. Никакие законы и технические фильтры не заменят собственной внимательности: если собеседник торопит, запугивает или требует срочно принять финансовое решение по телефону, разговор нужно сразу прекращать.