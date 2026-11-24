Фото: Владимир Казионов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 24 ноября в прямом эфире программы «Хоценко о важном» заявил, что регион готов отразить атаку беспилотников. По его словам, отряды ПВО и «БАРС 55» укомплектованы, а добровольцы подписывают контракты с Минобороны и сбивают дроны.

В небе, по словам главы региона, работают дроны-перехватчики и операторы антидронов. Кроме того, беспилотники часто сбивают сотрудники полиции, ППС и ГИБДД.

– Мы защищены значительно сильнее, чем было это на полгода назад, и даже месяц назад, и готовы. Не хотелось бы, конечно, но готовы отразить атаку, – заявил Виталий Хоценко.

В защите также участвуют Росгвардия, УФСБ по региону и пограничное управление. К отражению атак подключены нефтезавод и промышленные предприятия, у которых есть свои ведомственные службы безопасности.

Напомним, что в октябре силы ПВО отражали атаку беспилотников на Омск, а в ноябре губернатор несколько раз сообщал о работе противовоздушной обороны и введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.