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В Омске определили победителя электронного аукциона по обновлению городской системы оповещения населения. Победителем стал участник, предложивший выполнить работы за 19,9 млн рублей – его название в опубликованных материалах пока не приводится.

Заказчиком выступает управление делами городской администрации при начальной цене контракта 20 млн рублей. На торги подали три заявки, одну из них комиссия отклонила, а два оставшихся претендента заявили суммы в 19,96 млн и 19,94 млн рублей.

По условиям закупки, систему оповещения предстоит модернизировать на шести площадках Омска не позднее 22 декабря 2026 года. Новые сирены должны установить в Нефтяниках, Чкаловском поселке, Загородном микрорайоне и на центральных улицах города. Оборудование рассчитано на оповещение горожан об угрозе атак беспилотников и других ЧС.