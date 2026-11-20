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В Законодательное собрание Омской области внесли законопроект, корректирующий региональный нормативный акт о проведении публичных мероприятий. Документ рассмотрит комитет областного парламента по законодательству и местному самоуправлению.

Поправки подготовили «в связи с установлением одноуровневой системы территориальной организации местного самоуправления в Омской области и предусматривают подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа, городского округа», говорится в пояснительной записке.

В новой редакции закона прописано, что уведомления об акциях – за исключением собраний и одиночных пикетов без быстровозводимых конструкций – будут направляться в разные инстанции в зависимости от масштаба и места проведения. Так, если число участников превышает 1000 человек либо акция планируется у резиденции губернатора, зданий Заксобрания или регионального правительства, документы нужно подавать в уполномоченный губернатором орган исполнительной власти. В остальных случаях на территории муниципального или городского округа организаторам предстоит обращаться напрямую в местную администрацию.