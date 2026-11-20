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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Виталию Батищеву отчитаться о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав детей-сирот в Омской области.

Поводом для реакции федерального ведомства стал телесюжет о затяжном ожидании квартир льготниками. В эфире прозвучало, что в очереди на жилье в Омской области стоят свыше 6 тысяч человек, при этом около 1200 судебных решений до сих пор не выполнены, а местные власти не принимают мер для исправления ситуации.

По факту происходящего следователи расследуют уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – о халатности (ст. 293 УК РФ) и неисполнении приговора или решения суда (ст. 315 УК РФ). Глава СК России ждет от омского управления доклад об установленных обстоятельствах и продвижении следствия.