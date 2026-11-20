Фото: Omskinform.ru

Компания «Нордстрой» планирует возвести в Омске жилой комплекс, состоящий из шести высотных домов на общем стилобате, на территории бывшего мясокомбината. Проект застройки уже рассмотрел архитектурно-градостроительный совет города, сообщает «Вечерний Омск».

По задумке авторов проекта, в новых домах разместят 1,1 тыс. квартир. Помимо жилья, здесь предусмотрены коммерческие помещения, паркинг и кладовые. Бывшая производственная площадка, рядом с которой расположены цирк, театр «Арлекин» и набережная Иртыша, должна объединить жилые, общественные функции и благоустроенные пространства.

В связи с нехваткой мест в школах застройщику поступило предложение реконструировать пустующее здание детского сада поблизости и открыть в нем образовательное учреждение.

Добавим, что «Омск-информ» сообщал об этом проекте еще две недели назад. Подготовительные работы к строительству уже шли полным ходом.