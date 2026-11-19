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В Омской области упал спрос на новостройки. В октябре в Управление Росреестра по Омской области поступило 396 заявок на регистрацию договоров долевого участия, а в сентябре зарегистрировали 659 договоров – почти на 40 % больше, сообщили в ведомстве. Жилищных кредитов в октябре оформили 1979 – на 8 % меньше, чем в сентябре (2155).

– Резкое охлаждение рынка новостроек связано не только с осенним сезоном, но и с изменением условий льготного кредитования, – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.

При этом общее количество заявлений в Росреестр в октябре значительно увеличилось: 30 435 – на 17 % больше, чем в сентябре (26 040), и на 9 % больше, чем в октябре прошлого года (27 916). Основной прирост дала регистрация прав: 23 716 обращений против 19 109 в сентябре. Кадастровый учет, наоборот, сократился – 5087 объектов против 5440 месяцем ранее.