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В Омской области появился новый резидент особой экономической зоны «Авангард» – компания «Мегалайт». Инвестор собирается вложить около 520 млн рублей в строительство складского логистического комплекса площадью 6 350 кв. м. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем «Макс-канале».

Уточняется, что после реализации проекта в регионе появится 40 новых рабочих мест. По его словам, запуск комплекса расширит логистическую инфраструктуру Омской области и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Отметим, что особая экономическая зона «Авангард» создана для привлечения инвесторов и развития производственных и инфраструктурных проектов в регионе. Статус резидента дает компаниям возможность реализовывать проекты на территории ОЭЗ.