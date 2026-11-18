Фото: vesti-omsk.ru

Бюджетное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» прекратит самостоятельное существование: его включают в состав БУ «Омскоблстройзаказчик». Информация о соответствующем решении появилась на портале «Федресурс».

Обе организации находятся в равной собственности региональных Минимущества и Минстроя. «Омскоблстройзаказчик» занимается закупками для нужд областного правительства. Присоединяемое учреждение возникло в 2013 году после объединения трех структур – дирекции по строительству аэропорта «Омск-Федоровка», управления заказчика по объектам Омского гидроузла и управления заказчика по объектам метрополитена.

Именно эти три проекта и остаются в зоне ответственности управления. За текущий год оно разместило 8 заказов общей стоимостью 3,1 млрд рублей. В их числе – реконструкция трансформаторной подстанции за 890 млн рублей и прокладка сетей водопровода за 2,2 млрд рублей для новой международной гавани. В 2022 году учреждение выступило инициатором достройки Красногорского гидроузла с ценой в 5,3 млрд рублей.

Теперь весь этот функционал переходит к «Омскоблстройзаказчику». Нынешняя реорганизация – не единственная в структуре областного правительства за последнее время. В регионе сейчас действуют два «Омскавтодора»: один в виде акционерного общества, второй – недавно созданное бюджетное учреждение.