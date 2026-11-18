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Распределение денег на ремонт дорог и благоустройство окружных территорий связали с предстоящими выборами. Как оказалось, не всем депутатам удается «выбить» эти деньги из-за политических реалий.

Об этом заявил глава комитета по вопросам ЖКХ Горсовета Омска Сергей Фролов, рассуждая, как главам округов следует выбирать объекты для финансирования.

По данным парламентария, при распределении средств необходимо учитывать работу депутатов на своих территориях за последние пять лет.

— Работа на территории. От этого зависит коэффициент голосования людей, за которые всегда округа борются. Явка и за «Единую Россию», и за конкретного депутата. Я прямо вот сейчас под запись это смело говорю. Я не открываю какой-то секрет Полишинеля, это было всегда, есть и будет, – заявил Фролов.

Депутат напомнил, что нынешний созыв горсовета вступает в последний год работы. Многие его коллеги, предположил Фролов, вновь будут участвовать в выборах и захотят отчитаться перед жителями о проделанной работе. Поэтому им важно заранее знать, какие объекты отремонтируют в их округах и о каких результатах они смогут рассказать избирателям.

В ходе обсуждения депутат Анатолий Канунников рассказал о сложностях с формированием списка объектов для ремонта. По его словам, даже предложения жителей, собранные при участии депутатов Законодательного собрания, не гарантируют, что конкретные адреса включат в планы работ. В итоге депутатам приходится объяснять людям, почему их улицы так и не попали в перечень.

— Мы сейчас идем при составлении перечня от интересов людей, а администрация вынуждена будет идти от финансовых интересов. А мы будем опять не совсем хорошо выглядеть перед избирателями, когда будем говорить: «Ну вот мы-то внесли, а вот ваша улица Инженерная не попала». Ну, Инженерную я привожу, потому что три года она у меня не попадала в этот перечень, – заявил Канунников.

Фролов подчеркнул, что просто поровну разделить деньги между округами не получится. При распределении средств главам придется учитывать, насколько активно депутаты работали с жителями в течение пяти лет, и стараться никого не обидеть.

– Допустим, вот рассуждаю сейчас как бывший глава Кировского округа. У меня есть там, допустим, какие-то депутаты, горсть. И я понимаю, что я получил поручение, что они должны быть в составе следующего горсовета. Но работали по-разному на округах в течение пяти лет. Здесь уже нужно будет по тонкому льду главе пройти, определить, кому как распределить финансирование, потом встретиться с каждым, чтоб никого не обидеть и выйти на финишную прямую, – пояснил парламентарий.

Напомним, ранее Фролов заявил о поддержке одного из кандидатов на пост мэра Омска. На предстоящем голосовании депутат намерен отдать предпочтение Евгению Фомину.