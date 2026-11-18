Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вошел в первую десятку рейтинга глав регионов по упоминаниям в соцмедиа за октябрь. СМ Индекс главы Омского региона составил 996 061 – с этим показателем он занял девятое место. Рейтинг 16 ноября опубликовала «Медиалогия», в него вошли 20 глав регионов.

Первое место в списке занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – глава Чечни Рамзан Кадыров, третье – губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В октябре в соцсетях и блогах обсуждали открытие движения по реконструированному 13-километровому участку федеральной трассы А-320 у границы с Казахстаном. Помимо этого, в рейтинг вошли публикации об участии Хоценко в промышленном форуме InRussia, где он представил меры поддержки предприятий, развитие кластеров и привлечение инвестиций.

Также учитывались выступление губернатора на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы в Совете Федерации, его предложение расширить федеральное софинансирование программ повышения рождаемости и вопрос обновления автопарка скорой помощи. Также обсуждалось участие Хоценко вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в оценке результатов международных командно-штабных учений в Черлакском районе, сообщения губернатора об атаках беспилотников на Омскую область.

«Медиалогия» учитывает сообщения в русскоязычном сегменте социальных медиа, на форумах и в блогах. Основным показателем рейтинга является СМ Индекс, период исследования – октябрь 2026 года.