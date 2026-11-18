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В регионе завершилось возведение современного склада силосного типа, рассчитанного на единовременное хранение 30 тыс. тонн пшеницы. Проект успешно реализован при экспертном сопровождении профильного регионального Агентства развития и инвестиций.

Инвестор специализируется на зернотрейдинге, оптовых поставках масличных культур и переработке зерна, являясь одним из крупнейших игроков рынка с активным экспортом в Китай. Изменение международных логистических цепочек за последние годы увеличило товарооборот предприятия, а ввод нового объекта позволил расширить объемы грузоперевозок и повысить рентабельность бизнеса.

Специалисты института развития сопровождали инициативу на всех стадиях: от подготовки бизнес-плана и корректировки градостроительной документации до получения технических условий и разработки проекта, получившего одобрение независимой экспертизы.

На сегодняшний день комплекс полностью готов к работе и может принимать партии урожая для последующей обработки и отправки потребителям.