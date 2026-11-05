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·Политика·Андрей Андреев

Омская область получила более 31 млн рублей на мелиорацию

Сельхозпроизводителям региона компенсируют расходы на улучшение земель.
Земля

Омская область получила из федеральной казны более 31 млн рублей, которые пойдут на развитие мелиорации. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выделенные средства предназначены для частичного возмещения омским сельхозпроизводителям расходов на проведение мелиоративных мероприятий. Мелиорацией называют комплекс хозяйственных, технических и научных мер, нацеленных на коренное улучшение неблагоприятных природных условий земель – гидрологических, почвенных и агроклиматических. Ее основная задача – повысить плодородие почв и эффективность использования земельных ресурсов, чтобы получать стабильно высокие урожаи. От привычной агротехники, такой как вспашка или внесение удобрений, мелиорация отличается более глубоким, интенсивным и долгосрочным воздействием на природу.

Мелиорация создает условия для стабильного развития агропромышленного комплекса.

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·Политика·Андрей Андреев

Омская область получила более 31 млн рублей на мелиорацию

Сельхозпроизводителям региона компенсируют расходы на улучшение земель.
Земля

Омская область получила из федеральной казны более 31 млн рублей, которые пойдут на развитие мелиорации. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выделенные средства предназначены для частичного возмещения омским сельхозпроизводителям расходов на проведение мелиоративных мероприятий. Мелиорацией называют комплекс хозяйственных, технических и научных мер, нацеленных на коренное улучшение неблагоприятных природных условий земель – гидрологических, почвенных и агроклиматических. Ее основная задача – повысить плодородие почв и эффективность использования земельных ресурсов, чтобы получать стабильно высокие урожаи. От привычной агротехники, такой как вспашка или внесение удобрений, мелиорация отличается более глубоким, интенсивным и долгосрочным воздействием на природу.

Мелиорация создает условия для стабильного развития агропромышленного комплекса.

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Рубрика - Политика